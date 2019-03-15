Avustralyalı senatörden Yeni Zelanda saldırganına destek: 'Sorun müslüman göçmenler'

Avustralyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin açıklama yaparak saldırgana destek oldu. Anning, saldırının "müslüman varlığına dair artan korkuyu' gösterdiğini söyleyerek saldırıdan dolayı göçmenleri suçladı.

Avustralyalı senatör Fraser Anning, Christchurch'te camileri hedef alan saldırganı destekleyen bir açıklama yayımladı.

Anning, saldırının "müslüman varlığına dair artan korkuyu' gösterdiğini iddia ederek, saldırının sebebinin "Yeni Zelanda'nın göçmen politikası" olduğunu iddia etti.

"Şiddetin bütün biçimlerine karşıyım" diyen Aninng, buna karşın "Bu tür bir şiddet gerekçelendirilemez olsa da, gösterdiği şey hem Avustralya'da hem de Yeni Zelanda'da müslüman varlığına karşı artan korkudur" dedi.

'MİLLİYETÇİLERİN SUÇLANMASI SAÇMALIK'

"Her zamanki gibi sol kanat siyasetçiler ve medya bugünkü saldırının sebebinin silahlara ilişkin yasalar ya da milliyetçi görüşleri olanlar olduğunu söyleyecekler ancak bunların hepsi klişe saçmalıklar" diyerek, saldırının sebebinin "göçmenleri ülkeye alanlar" olduğunu savundu.

"İslam faşizmin dini eşdeğeridir" diyen Anning, saldırının sorumlusunun "İslam dininin tamamı" olduğunu iddia etti.

Avustralyalı senatörün açıklaması tepki çekerken, Yeni Zelanda saldırganı yayımladığı manifestoda kendisini "faşist" olarak tanımlıyor.