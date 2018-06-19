Avustralya'dan telefon tamir etmeyi kabul etmeyen Apple'a 6,5 milyon dolar ceza

Avustralya mahkemesi, daha önce Apple dışında bir servis tarafından tamir edilmiş iPhone ve iPad'leri tamir etmeyi kabul etmeyen Apple'a 6,5 milyon dolar ceza verdi.
Avustralya tüketici kuruluşları, Apple kullanıcılarının durumdan şikayetçi olduğunu, 275 kullanıcının tamir ve yenileme konusundaki hakları konusunda yanıltıldığını açıkladı.
Ülke yasalarının şirketin "Apple dışında işlem görmüş cihazları tamir etmeme" politikasına izin vermediği bildiriliyor.
Apple, "53" numaralı hata koduyla, başka yerde işlem görmüş cihazları kullanılamaz duruma getiriyor. Şirket bu sayede sattığı cihazların tamiri konusunda kendisini tekel hale getirmeye çalışıyor.