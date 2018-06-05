Avustralya'dan Citi, Deutsche Bank ve ANZ'ye kartel suçlaması

Avustralya'nın rekabet kurumu, Citi, ANZ ve Deutsche Bank'a kartel oluşturmaktan dolayı suçlamada bulundu.

Avustralya'nın rekabet kurumu, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANC), Citigroup ve Deutsche Bank'a kartel oluşturmak sebebiyle suçlamada bulundu.

Suçlama kimi üst düzey isimlere yöneltilirken bunlar arasında ANZ Hazinecisi Rick Moscati, Citigroup'tan John McLean ve Itay Tuchman, Deutsche Bank'tan Michael Ormaechea ve Michael Richardson da bulunuyor.

Avustralya rekabet kurumu ACCC, konuyla ilgili yaptığı açıklamada konunun 2.3 milyar dolarlık bir hisse meselesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Üç banka da suçlamaları reddederken, Citigroup açıklamasında "finans sektöründe uzun süredir norm olan uygulamaların suç haline getirilmeye çalışıldığı" öne sürüldü.

Banka yöneticilerine 10'ar yıla kadar hapis cezası, bankalaraysa yüklü para cezaları verilebileceği aktarılıyor.