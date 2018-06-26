Avustralya Çin'e karşı Triton İHA'ları alacak

Avustralya, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetini gözetleyebilmek için Triton insansız hava araçları satın alacak.

Avustralya'nın ABD tarafından üretilen yüksek teknolojili Triton insansız hava araçlarını satın almak için 7 milyar dolar yatıracağı bildiriliyor.

Triton İHA'ları, ABD donanması tarafından gözlem için kullanılıyor. Avustralya, İHA'ları Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetini izlemek için istiyor. İHA'larla Çin denizaltılarının takip edilmesi planlanıyor.

Avustralya, yeni denizaltıları, devriye gemilerini ve fırkateynleri kapsayan donanma yatırımı adımı gerçekleştirmişti.

MQ-3C Triton deniz gözlem İHA'ları, 2023 ortasında kullanıma girecek. Bu İHA'lar, Avustralya'nın elindeki P-8A Poseidon uçaklarla kullanılacak.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, bu hava araçlarının ülkenin denizaltılarla mücadelesini ve deniz saldırı kabiliyetini artıracağını duyurdu.

Güney Çin Denizi'ndeki Çin askeri varlığının artması, Avustralya'yla Çin arasında gerilime sebep oluyor.