Avustralya, Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı

Avustralya, Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison bugün yaptığı açıklamada Batı Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu. Ancak Morrison Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini yakın zamanda Batı Kudüs’e taşımayacaklarını bildirdi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak Mayıs ayında Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması Filistin’de büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Avustralya Başbakanı Morrison ekim ayında yaptığı açıklamada büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımayı düşündüklerini söylemişti.

Morrison Müslüman, Hıristiyan ve Musevi inançlarına göre kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Kudüs’ün statüsü belirlendikten sonra büyükelçiliklerini taşımayı planladıklarını söyledi.

Avustralya Başbakanı buna karşın Batı Kudüs’te ticaret ve savunma ofisleri açacaklarını duyurdu.

Morrison, Avustralya’nın Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak tanınacağı iki-devletli çözümden yana olduğunu söyledi.