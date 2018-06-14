Avustralya askeri, Afganistan'da Nazi bayrağı açmış

Afganistan'daki NATO görevi sırasında Avustralyalı askerlerin Nazi bayrağı açtığının ortaya çıkışı, tepkilere neden oldu.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerine bağlı Avustralyalı askerlerin Nazi bayrağı ile görüntülendiği 2007 tarihli fotoğraf, tepkilere neden oldu.

Afganistan'daki operasyonlar sırasında askeri araca çekilerek dalgalandırılan Swastikalı bayrak, Avustralya'da tartışmaları alevlendirdi.

Görüntünün, askeri personel arasında elden ele dolaştığı bildirilen fotoğraflardan sadece bir tanesi olduğuna inanılıyor.

Avustralya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Amiral Ray Griggs, o dönem gerekli işlemlerin hızlı şekilde yapıldığını ve disiplin suçu işleyen askerin cezalandırıldığını söylüyor. Griggs "Askerler üsse döndüğünde bayrak çoktan yok edilmişti" iddiasında bulundu.

Olay hakkında konuşan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ise; "Her anlamda ve seviyede kabul edilemez bir olay bu. 2007'de rapor edilmiş bir vaka. Bu bayrak olay günü derhal ortadan kaldırıldı ve bunu gerçekleştiren personel de disipline edildi. Bu yanlış bir hareketti ve o gün o bölüğün komutanı da bununla ilgili gerekeni yaptı. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.