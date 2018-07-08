Avrupalılar Amerikan askerlerinin kıtayı terk etmesinden 'ölümüne korkuyorlar'

Eski bir ABD savunma bakanı, Avrupa liderlerinin Amerikan askerlerinin kıtayı terk etmesinden 'ölümüne korktuklarını' belirtti.

ABD eski savunma bakanı Leon Panetta, Devlet Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'daki askeri gücünü azaltacağı ve geri çekeceği yönündeki planlmaları, Avrupa liderlerini ölümüne korkutuyor dedi.

Trump'ın planlarının gelecekte nasıl sonuçlara yol açacağının Avrupalı'ların endişesine sebep olduğunu belirten Panetta, kıtanın doğusunda bulunan Amerikan askerlerinin sayısının azalmasının bölgede Rusya kaynaklı güvenlik endişelerine neden olacağını söyledi.

McClatchy'e konuşan Panetta, Rusya'nın 'potansiyel saldırganlığının' doğu Avrupa ülkelerinde ABD askerleri çekildiğinde endişeye neden olacağını söyledi.

Panetta, Trump'on Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini, kıtadaki ABD askeri varlığını azaltması ve NATO tatbikatlarına katılımda azalmaya gitmesi halinin ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin endişelerini iyice arttırdığını söyledi.

ABD'NİN AVRUPA'DAKİ ASKERİ VARLIĞI

Tüm Avrupa'da yaklaşık 60 bin askeri olan ABD'nin ordu personelinin 35 bine yakını Almanya, 12 bini İtalya, 8500'ü İngiltere ve 3300'ü İspanya'da bulunuyor. Ayrıca, 8 bin NATO askerinin de Rusya ile sınırı olan Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde bulunduğu belirtiliyor.