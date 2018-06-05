Avrupalı şirketler, ABD'nin İran'a yaptırımlarına karşı ihtiyatlı

İran ile ticarette artan ABD baskısına karşı 2012’deki yumuşamadan bu yana yatırımlarını düzenli olarak arttıran Avrupa şirketlerinin ekonomik ilişkileri sürdürmelerinin bedelinin ne olacağı tartışılıyor. Sputnik haber ajansının 42 şirketle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre şirketler ABD'nin İran'a yaptırımlarına ihtiyatlı yaklaşıyor ve karar vermekte zorlanıyorlar.

Avrupa merkezli 42 şirketle ABD’nin yeniden yürürlüğe koyduğu İran yaptırımları üzerine yapılan araştırma, çok uluslu şirketlerin çeşitli çıkarları doğrultusunda ihtiyatlı davrandıklarını ve karar vermekte zorlandıklarını gösterdi.

Rusya devlet haber ajansı Sputnik Almanya, Avusturya ve İsviçre’de 42 şirketle yaptığı araştırmayla, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yaptırım kararı sonrası İran'la işbirliğinin sermaye için artı ve eksilerini saptamaya çalıştı. İran'la ticarette, artan ABD baskısına karşı 2012’deki yumuşamadan bu yana yatırımlarını düzenli olarak arttıran Avrupa şirketlerinin ekonomik ilişkileri sürdürmelerinin bedelinin ne olacağı tartışılıyor. Sputnik'in sorularına ihtiyatlı yanıtlar veren şirketlerin yanıtlarından bazıları şöyle:

2016 cirosu 33 milyar dolar olan İsviçre merkezli ABB: “Tüm ticaret düzenlemelerine uymaya devam edeceğiz ve ABD kararlarının ABB üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.”

İran’ın kuzeyinde bir poliüretan fabrikası da bulunan, 2017 cirosu 64 milyar avroya ulaşan BASF: “Yürürlükteki tüm uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyacağız.”

Merkezi Leverkusen’de bulunan BAYER: “Geçtiğimiz yıl ticaret cirosu 35 milyar avro olan şirketimizin toplam satışları içerisinde İran’ın payı önemli bir yer tutmuyor. Son gelişmelerin işlerimiz üzerindeki kısa ve orta vadeli etkilerini değerlendiriyoruz. BAYER, her durumda İran ile işbirliği kurallarına uyacaktır.” BAYER’in tarafsız tutumunda Amerikan tohum şirketi Monsanto’nun satın alınması ve tekelleşme karşıtı ABD’li yetkililerden alınacak izinlerin etkili olduğu düşünülüyor.

Almanya dış ticaretinin yüzde 30’unu kapsayan Commerzbank ise durum hakkında yorum yapmayı reddetti. Alman devlet bankaları hisselerinin yüzde 15’ine de sahip olan bankanın tutumu, federal hükümetin konuya dair bir sinyali olarak yorumlanıyor.

ABD’de ciddi yatırımları bulunan dünyanın en büyük endüstriyel gaz üreticilerinden LNG ve Avusturya petrol şirketi de yorum yapmaktan kaçınanlar arasında.

Dünya ticaret devi ABD’nin bu zor şantajından çekinen çokuluslu şirketleri zor kararların beklediği düşünülüyor. Avrupa Birliği, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve yeni yaptırımları uygulamaya koymasıyla birlikte şirketlerin çıkarlarını korumaya almak için kimi tedbirler uygulamak üzere gerekli yasal hazırlıklara başlamıştı.

İran'la ticari ve ekonomik ilişkileri sürdürmekte kararlılığını vurgulayan AB, ABD mahkemelerinin verdiği ceza kararlarını tanımamayı sağlayan “engelleme yasasını” yürürlüğe koyacak. ABD’nin Küba’ya uyguladığı yaptırımları aşmak için oluşturulan “engelleme yasası” daha önce yürürlüğe konmamıştı.