Avrupalı bakanlardan ABD'ye İran mektubu

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri ve maliye bakanları, ABD'ye mektup yazarak İran'da faaliyet gösteren Avrupalı firmaların yaptırımlardan muaf tutulmasını istedi.

İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmanın Avrupalı imzacıları, anlaşmadan çekilen ABD'nin ilgili bakanlıklarına bir mektup göndererek kendilerinin anlaşmaya sadık kalacaklarını bildirdi.

Mektupta ABD İran'da faaliyet gösteren Avrupalı firmaları yaptırımlardan muaf tutmaya çağrıldı.

Reuters'ın haberine göre, 4 Haziran tarihli mektupta Almanya, Fransa ve İngiltere muafiyet istedikleri ana sektörleri de açıkladı. Bu sektörler arasında ilaç, sağlık, enerji, otomotiv, sivil havacılık, altyapı hizmetleri ve bankacılık bulunuyor.

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarına gönderilen mektupta "İran'ın [nükleer anlaşmadan] çekilmesi, ek çatışmaların felakete yol açacağı bir bölgeyi daha fazla karıştıracaktır" ifadelerine yer verildi.