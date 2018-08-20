Avrupa'da kızamık vakaları rekor kırdı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da 2018'in ilk altı ayında kızamık vakaları son yılların en yüksek sayısına ulaşarak 41 bin oldu. Buna aşı karşıtlığının neden olduğunu belirten uzmanlar, aşılanmamış kişilerin bir an önce kızamık aşısı yaptırmaları konusunda uyarıyor.

Avrupa'da bu yılın ilk altı ayında kızamık vakaları 41 bine ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu yılın ilk altı ayında Avrupa'da 37 kişi de kızamık yüzünden yaşamını yitirdi.

Geçen yıl Avrupa'daki kızamık vakası sayısı 23 bin 927 idi, bir önceki yılsa bu sayı yalnızca 5 bin 273 olarak kayıtlara geçmişti.

Kızamık vakalarındaki bu rekor artışa aşılanma sayısındaki belirgin düşüşün yol açtığına dikkat çekiliyor.

DSÖ, Avrupa ülkelerini bu konuda bir an önce önlem almaya çağırıyor. Özellikle son dönemde kızamık aşısının otizme yol açtığı yönündeki bilimsel dışı iddiaların kızamık salgınında büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Avrupa'da bu yıl en çok vakanın 23 bin ile Ukrayna'da görüldüğü, kızamıktan ölümlerde 14 kişiyle Sırbistan'ın birinci sırada olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan son olarak İtalya parlamentosunda ailelerin çocuklarını aşılatma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir yasa teklifi kaygıları artırıyor. Teklif, çocuklarını aşılatmayan ailelere ceza verilmemesini öngörüyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'den bağışıklama uzmanı Mary Ramsay, ülkede görülen vakaların çoğunluğunun aşılanmamış gençler ve çocuklar olduğunu belirterek, kızamık aşısı olmamış kişilerin acilen bu aşıyı olmak için sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini belirtiyor.

