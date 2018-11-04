Avrupa'da 'eşit ücret günü': Erkekler yüzde 16 daha fazla kazanıyor

Avrupa Birliği'nde eşit ücret günü olarak 'kutlanan' 3 Kasım'da erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farkının açıldığı görülüyor. Avrupa Konseyi'nin paylaştığı verilere göre Avrupada erkekler kadınlardan yüzde 16,2 daha fazla kazanıyor.

Avrupa Birliği’nde (AB) Eşit Ücret Günü olarak kabul edilen 3 Kasım tarihinde tekrar gündeme gelen veriler, erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farkının açıldığını gösteriyor.

Avrupa Komisyonu’nun paylaştığı verilere göre AB ülkelerinde çalışan erkeklerin maaşları kadınlarınkinden yüzde 16,2 oranında daha fazla. Rakamlar AB ülkeleri arasında farklılık gösterse de hükümetlerin bu yönde attıkları adımların tabloda önemli bir değişikliğe yol açmadığı görülüyor.

BÜYÜK EKONOMİ BÜYÜK EŞİTSİZLİK

AB’nin en büyük ekonomileri içerisinde ilk sıralarda yer alan Almanya ve Fransa’da ücretler arasındaki fark sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 15’e çıkmış durumda. Kadınların iş gücüne katılımında artış gözlemlense de benzer bir artışın ücretlere yansıdığını söylemek zor.

Madenler ve endüstriyel bölgeler gibi kimi “kısıtlı” alanlarda kadın istihdamını artırmaya yönelik teşvikler çoğalırken, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda atılan bu yöndeki adımların ücretleri eşitlemedeki etkisi oldukça sınırlı.

Ücret adaletsizliğinin sıkça gündeme geldiği son yıllarda kadınlar, Avrupanın pek çok yerinde “eşit işe eşit ücret” talebiyle greve çıkmaya devam ediyor.