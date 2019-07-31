Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2018 verilerine göre Avrupa'da 1 haftalık tatili karşılayamayanların oranı yüzde 28,3 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2018 verilerine göre Avrupalıların yüzde 28,3'ünün evleri dışında 1 hafta tatil yapmaya ekonomik gücü yetmiyor.

28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke içerisinde bu alanda en yüksek orana sahip olan ülke yüzde 58,9 ile Romanya oldu. Romanya'yı izleyen ülkeler yüzde 51,3 ile Hırvatistan, yüzde 51 ile Yunanistan ve Kıbrıs olarak kayda geçti.

AB genelinde 2013'te yüzde 39,5 olarak ölçülen oran, 2018'de iyileşme göstermiş oldu.

Son 5 yılda bu oranın tek yükseldiği ülke yüzde 2'lik artışla Yunanistan olurken, oranın en düşük olduğu ülkeler yüzde 10,9 ile Lüksemburg ve yüzde 9,7 ile İsveç oldu.