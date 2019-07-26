Avrupa yanıyor

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'yı kasıp kavururken birçok ülke tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcak hava dalgası Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika’da etkisini gösterirken bu ülkelerde sıcaklık rekorları kırıldı.

Almanya Meteroloji Dairesi (DWD), en yüksek sıcaklığın Aşağı Saksonya’nın Lingen kentinde 42.6 derece olarak ölçüldüğünü, hava sıcaklarının bugün de yüksek olacağını duyurdu. Ülkede sıcaklık ilk kez 42 derecenin üstüne çıktı. Alman Meteoroloji Kurumu'nun henüz kesinleşmeyen verilerine göre 25 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı.

Fransa’nın kuzeyinde dün öğle saatlerinde 42.6 dereceyle rekor kırıldı. Paris Yönetimi, başkent ve diğer 19 bölgede en üst düzey alarm durumuna geçti. Sıcaklıkların ülkenin bazı bölgelerinde 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

Termometreler Hollanda'da da dün yeni rekoru gösterdi: 41.7 derece. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) tarafından, Hollanda’da aşırı sıcaklardan dolayı verilen turuncu alarm (ikinci derecede önemli) cumartesi gününe kadar devam edecek.

Belçika’da çarşamba günü 1881’den bu yana “en sıcak” gün yaşandı. Ülkede, termometrelerin 38,9 dereceyi göstermesi üzerine Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) tarihinde ilk kez alarm seviyesini kırmızıya yükseltti.

Birleşik Krallık'ta da 38.1 dereceyle Temmuz ayı rekorunu kırdı. Demiryolları, rayların bükülmesini önlemek için trenlerin yavaş gitmesi yolunda talimat verdi.