Avrupa ülkeleri İran anlaşmasını korumak için görüşmeleri sürdürüyor

Avrupa ülkeleri, ABD'yi İran'la nükleer anlaşmasından çıkmamaya ikna etmek için görüşmeleri sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yapılan nükleer anlaşmasına karşı olduğu ve anlaşmadan çıkmak istediği biliniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump ile görüşmesinde Trump'ı anlaşmada kalmaya ikna etmeye çalışmıştı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Trump'a İran konusunda bir paket sunmaya hazırlandıkları ve son aşamaya gelmek üzere oldukları belirtiliyor.

ABD'nin konuyla ilgili baş müzakerecisi Brian Hook, Avrupa ülkeleriyle görüşmelerinde aşama kaydettiklerini aktararak, "henüz sonuca gelmedik, ancak ilerleme kaydediyoruz" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anlaşmaya yönelik bir "B planı" olamayacağını söyleyerek, anlaşmanın mevcut halinin korunmaması durumunda anlaşmaya uymayacaklarını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de benzer yönde açıklamalarda bulunmuştu.