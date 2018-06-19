Avrupa Rusya'dan petrol alımını 'düşük kalite' sebebiyle yüzde 20 azalttı

Avrupa, Rusya'dan alınan petrolün miktarını 'kalitedeki düşüklük' sebebiyle yüzde 20 azalttı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'dan satın aldıkları petrol miktarını "düşük kalitesi" sebebiyle giderek azalttıkları belirtiliyor.

Ocak-Mayıs ayında Avrupa'nın Rusya'dan satın aldığı petrolde yüzde 20'yi aşan gerileme görülürken, Primorsk'tan alınan petrolün yüzde 24 azaldığı, Novorossiysk'ten alınan petrolde azalmanın yüzde 17 olduğu, Ust-Luga'dan alınan petroldeki düşüşünse yüzde 26'ya ulaştığı bildiriliyor.

Transneft sözcüsü Igor Demin, Avrupalı müşterilerin Rus petrolünün sülfür içeriğinden memnun olmadığını aktarıyor. Demin, petrol ve doğalgaz standartlarını da belirleyen GOST'a göre sülfür içeriğinin en fazla yüzde 1,75 olabileceğini, ancak Rusya tarafından satılan petrolde bu rakamın yüzde 1,81-1,85 seviyelerinde olduğunu aktarıyor.

Sülfür içeriğinin çok yüksek olması durumunda rafinerilerin petrolü işleyemediği kaydedilirken, bu sebeple Avrupa rafinerilerinin Rus petrolünü daha "hafif" petrollerle karıştırarak işlemek zorunda kaldıkları öne sürülüyor.

Rusya'nın düşük sülfür içerikli petrolleri Çin'e sattığı kaydedilirken, Avrupa'nın Rusya petrolü yerine İran'a ve Kazakistan'a yöneldiği kaydediliyor.

Kazakistan'ın petrol üretimi OPEC tarafından belirlenen sınırların üzerine çıkmıştı.