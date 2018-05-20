Avrupa, Rusya ve Çin'den İran anlaşmasını revize etme hamlesi

Alman gazetesi Welt am Sonntag, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in İran'la nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir araya geldiğini yazdı. İran’ın katılımının netleşmediği toplantıda yeni bir anlaşmanın yapılmasının tartışılacağı belirtildi.

ABD'nin çekilme kararı aldığı İran nükleer anlaşmasını “kurtarmak” için anlaşmada imzası olan diğer ülkelerin bu hafta Viyana’da bir araya geleceği öğrenildi.

DW Türkçe’nin Welt am Sonntag gazetesinden aktardığı habere göre, İran'ın nükleer programına ilişkin 2015 yılında Viyana’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile Tahran arasında imzalanan anlaşmanın devamı için ABD dışındaki imzacı ülkeler aynı kentte bir araya geliyor.

YENİ ANLAŞMA GÜNDEMDE

Habere göre, Viyana'daki toplantıya üst düzey Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid de katılacak. ABD'nin katılmayacağı belirtilen toplantıya, İran'ın katılımıysa henüz netleşmedi. Viyana'da 2015 anlaşmasına benzer bir yeni anlaşma tartışılacak ancak bu kez İran'ın balistik füze programının ve bölgesel rolünün sınırlandırılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Yeni anlaşmanın İran'a mali yardımı içerebileceği bildiriliyor. Diplomatların ABD yaptırımlarına karşı AB'nin savunma stratejilerini de tartışacağı belirtiliyor.

ABD’NİN İLK YAPTIRIM PAKETİ 6 AĞUSTOS’TA

Trump 8 Mayıs tarihinde ABD’nin anlaşmadan çekileceğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, 6 Ağustos tarihinde İran'a yönelik ilk yaptırım paketini devreye sokacak. Yaptırımlar İran ile iş yapan ancak ABD menşeli olmayan şirketleri de kapsayacak. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ekonomik avantajlarını yitirmemeleri halinde anlaşmaya bağlı kalacaklarını söyledi. Ancak Tahran bunun için AB'nin 60 gün içinde güvence vermesini istiyor. Nükleer anlaşmanın devam etmesini arzu eden 28 Avrupa ülkesinin bu talebe verdiği ilk pratik yanıt, eski yasanın devreye sokulması oldu.

AB'DEN İLK ADIM

Avrupa Komisyonu, İran’la ticaret yapan Avrupalı firmaları ABD’nin yaptırımlarından korumak için 1996 yılında kabul edilen Blocking Statute (Engelleme Mevzuatı) adlı yasayı Cuma günü tekrar etkin hale getirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Sofya'daki AB zirvesinde yaptığı açıklamada "AB Komisyonu olarak Avrupalı firmaları korumak görevimiz. Tekrar engelleme statüsü düzenlemesine dönüş sürecini başlattık" diye konuştu.

