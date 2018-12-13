Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna kararı: Kuzey Akım 2 durdurulsun

AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması üzerine bir karar metnini onaylayan Avrupa Parlamentosu, Rus doğalgazının Ukrayna’yı devre dışı bırakarak Avrupa’ya taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 boru hattının inşasının durdurulmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, 2017 yılında yürürlüğe giren AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı değerlendiren bir karar metnini oyladı. Karar metni, Genel Kurul'da 105'e karşı 433 oyla onaylandı.

KUZEY AKIMI 2'NİN İPTAL EDİLMESİ ÇAĞRISI YAPILDI

Avrupa’nın enerji temininde Ukrayna’nın “anahtar rol” taşıdığı belirtilen karar metninde, Kuzey Akım 2 projesi Avrupa'nın enerji güvenliğine tehdit olarak değerlendirildi.

Karar metninde Kuzey Akım 2 projesine ilişkin, "Ukrayna'yı devre dışı bırakan Kuzey Akım 2 boru hattı inşası" kınanarak AP milletvekillerinin "Avrupa enerji güvenliğine tehdit oluşturan bir siyasi proje olduğu için Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi çağrısında bulundukları" belirtildi.

Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörülen Kuzey Akım 2 projesinin Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçmesi öngörülüyor.

UKRAYNA GEMİLERİNİ SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Karar metninde ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi'ndeki gerginlikle ilgili olarak Rusya'ya, Ukrayna'nın gemileri ile mürettebatını, koşulsuz serbest bırakma çağrısında bulunuldu.