Avrupa Parlamentosu'ndan Amazon'a: Sovyet sembollü ürün satmayın...

Avrupa Parlamentosu'na üye 27 ülke, online alışveriş sitesi Amazon'u Sovyet sembolleri taşıyan giyecek ve diğer ürünlerin satışını durdurma çağrısı yaptı.

Avrupalı parlamenterler, Avrupa Parlamentosu adına Litvanyalı üye Antanas Guoga tarafından kaleme alınan ve Amazon CEO'su Jeff Bezos'a gönderilen mektupta, özellikle orak-çekiç sembollerinin bulunduğu tişörtlere, giyeceklere, bayraklara ve hediyelik eşyalara tepki gösterdi.

Sputnik'in haberine göre Avrupalı parlamenterler, söz konusu ürünlerin "totaliter Sovyet rejimini yücelttiğini" ve dolayısıyla, "Amazon müşterisi olan milyonlarca Avrupa vatandaşına anlayış gösterilmediğini" iddia etti.

'NEDEN NAZİ ÜRÜNLERİ DE SATILMIYOR?'

Amazon'la bağlantılı bir kampanya başlatan Litvanyalı sosyal medya kullanıcıları, Sovyet sembollü ürünler satılırken "Neden Nazi ürünlerinin de satılmadığını" sorgulayan bir kampanya başlatmıştı.

Eylül ayında ABD'li perakende Walmart, Litvanya'nın Washington Büyükelçisi Rolandas Krisciunas'un talebi üzerine Sovyet sembolleri taşıyan tişörtleri satıştan kaldırmıştı.