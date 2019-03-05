Avrupa Parlamentosu tek saat tasarısını onayladı

Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi, üye ülkelerde tek saat uygulamasına geçilmesine ilişkin tasarıyı onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi, üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıya onay verdi. Brüksel’de bir araya gelen AP Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı görüştü.

Komite üyeleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 11’e karşı 23 oyla onayladı. Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020’ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021’den itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verilecek.