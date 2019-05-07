Avrupa Parlamentosu seçimleri için komünistlerden afiş yarışması

Avrupa Komünist İnisiyatifi, yaklaşan AP seçimlerinde kullanacağı afişi yarışmayla seçecek.

Ay sonunda gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler sandık başına gidecek. AB ülkelerindeki birçok komünist ve işçi partisi ise AP seçimlerini vatandaşlara sosyalizmi anlatmak ve mücadeleye çağırmak için bir olanak olarak görüyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin de üyesi olduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi (ECI) yaklaşan seçimleri AB'ye karşı mücadeleyi yükseltmek için değerlendirecek.

AP seçimlerine dair "Bizim Avrupamız AB değildir. Biz sosyalizmin Avrupası için mücadele ediyoruz!" sloganı ile bir kampanya yürüten ECI, bu kampanyada kullanacağı afişi bir tasarım yarışmasıyla belirlemek istiyor.

Sloganın ruhunu yansıtacak ve ECI logosunu içerecek afiş tasarımlarının yer alacağı yarışmaya son katılım tarihi 17 Mayıs.

Seçilen afişler Avrupa Komünist İnisiyatifi tarafından kampanya afişi olarak kullanılacak.

