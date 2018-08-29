Avrupa Merkez Bankası yeni başkanı kim olacak?

Görev süresi gelecek yıl dolacak olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yerine gelecek isim şimdiden tartışılmaya başlandı. Finlandiya Merkez Bankası eski başkanı Erkki Liikanen'in adı öne çıkıyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin görev süresi 2019 yılının Ekim ayında doluyor ancak Draghi’nin yerine gelecek isim şimdiden tartışılmaya başlandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, AMD Başkanlığına Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann’ı getirmek istediği haberlerinin ardından Merkel’in bu görev için bir başkasını düşündüğü de iddia edildi.

AMD Başkanlığı için adı geçen isimlerden Finlandiya Merkez Bankası'nın eski başkanı Erkki Liikanen öne çıkarken, diğer olası adaylar Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ve İrlanda Merkez Bankası lideri Philip Lane olarak gösteriliyor.

8 yıllık görev süresi Ekim 2019'da sona erecek olan Mario Draghi, piyasaya milyarlarca avro salması ve uyguladığı geniş kredi programlarıyla dikkat çekiyor.