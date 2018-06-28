Avrupa Merkez Bankası korumacılığın artacağını öngörüyor

Avrupa Merkez Bankası'nın aylık ekonomi bülteninde 'ticaret korumacılığının artmasının' öngörüldüğü ifade edildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, yakın vadede daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörülerin arttığı belirtilerek, bunun küresel faaliyet ve ticaret üzerinde önemli sonuçları olacağı vurgulandı.

Dünya gazetesinin incelediği bültende, Euro Bölgesi'nde üretim büyümesindeki son yavaşlamanın, hem döngüsel hem de geçici faktörleri yansıttığı ifade edildi.

KÜRESEL RİSK DENGESİ BOZULDU

Öte yandan, aynı bültende, son haftalarda Dünya ekonomisinde risk dengesinin bozulduğuna işaret edilerek, "Riskler kısa vadede dengelendi, ancak orta vadede aşağı yöne kaymaya başladı. Diğer yandan, ABD'nin mali paketi, aktivite üzerinde beklenenden daha güçlü bir etki yapabilir" saptamasına yer verildi.

Bültende Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin yüksek borçlarının daha kararlı bir şekilde azaltılması gerektiği de vurgulandı.