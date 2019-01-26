Avrupa Merkez Bankası'nın bastığı Atatürk resimli avrolar, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.

Avrupa Merkez Bankası Atatürk resimli Avro bastı.

Türk koleksiyonerin çalışmaları sonucunda basılan para piyasada kullanılan avro ile aynı özelliklerde bulunuyor. Para, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre para, Nümizmat Özgür Honaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü süreç sonucunda basıldı.

Paradan 5 bin adet basıldığını söyleyen Honaş, bu serinin devamının gelmeyeceğini belirterek bir "Cumhurbaşkanlığı serisi" yapmak istediklerini kaydetti.

Honaş, "Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunacağız eğer onay verirlerse çalışmayı hayata geçireceğiz" diye konuştu.