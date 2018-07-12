Avrupa liderleri göçmenlerin yeniden dağıtımı konusunda anlaşma sağlayamadı

Perşembe günü Avusturya'da gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa hükümetleri göçmenlerin AB içerisinde yeniden dağıtımı konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Perşembe günü kıtadaki göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine ilişkin görüşmeler için bir araya gelen Avrupalı hükümetler, bir ortaklaşmaya varamadı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, İtalyan mevkidaşı ve göçmen karşıtı League Partisi lideri Matteo Salvini'yi İtalya üzerinden Almanya'ya ulaşan göçmenleri geri çağırması konusunda ikna etmek için AB'li mevkidaşlarıyla Avusturya Alplerindeki toplantıyı fırsat olarak değerlendirmek isteyen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, taleplerine karşılık bulamadı. Alman meslektaşına olumlu yanıt vermeyen Salvini, bu talepten ziyade İtalya'daki göçmen sayısını düşürmeye odaklanacaklarını belirtti.

GÖÇ AZALDI, AMA 2 MİLYON GÖÇMENİN KADERİ NE OLACAK?

AB üyesi ülkelere olan göçmen akını azalsa da 2 milyondan fazla göçmenin yaşadıkları yerlerde yaşama entegre edilmesi büyük bir soru işareti. 2015'ten beri göçmen karşıtı hareketlerin kıtada güçlendiği ve liberal hükümetlerin göçmenlere karşı savunmacı bir tutum içerisine girdikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorun çözüme oldukça uzak görünüyor.

AB'DE VİZE SERBESTİSİ SORUN HALİNE GELEBİLİR

Vize serbestisi ve serbest dolaşımın bulunduğu AB bölgesinde göçmenlerin ülkeler arasında seyahati sebebiyle, ülkeler arası serbest dolaşım konusunun da bir sorun haline gelebileceği ifade ediliyor.

Göçmenlerin Avrupa'ya giriş yaptığı ana liman noktası olan İtalya'da göçmenler iç ve dış siyasette bir gerilim kaynağı haline gelirken, göçmenlerin yerleştikleri başlıca ülke olan Almanya'da da bu mesele ciddi bir iç sorun haline gelmiş durumda.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, geçtiğimiz ay Almanya Başbakanı Angela Merkel'i desteğini çekmekle tehdit ederek bir hükümet krizi çıkarmıştı. Almanya çapında yapılan anketlerde Almanya vatandaşlarının görevi bırakmasını talep etmesi üzerine tutumunu yumuşatan Seehofer, Merkel'le aralarındaki anlaşmazlığın çözüldüğünü açıklamıştı.

Ülkeye gerçekleşen illegal girişler hakkında yaptırımların getirilmesi gerektiğini savunan Seehofer, şu anda göçmenler konusunda kısıtlayıcı önlemler üzerinde çalışma yetkisine sahip.

İTALYA VE ALMANYA'NIN TALEPLERİ HAVADA KALDI

AB ülkelerinin düzenlediği toplantıda İtalya va Almanya hükümetlerinin göçmenleri yeniden yerleştirme talepleri duymazdan gelinirken, iki ülkenin bakanları Avrupa kıyılarına ulaşan göçmen sayısını kısıtlamaya dönük çalışmalara devam etmeye karar verdi.

"Her şeyden önce, Avrupa'nın sınırlarını etkili biçimde korumalıyız" diyen Seehofer, hükümetlerin göçmenlerin kendilerini dayatmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

AVRUPA ÜLKELERİ KARARLARI GERÇEKLEŞTİRMEKTE İSTEKSİZ

Avusturya'da gerçekleşen tartışmada AB liderlerinin göçmenlerin göç edişini zorlaştırmaya dönük aldığı karar tekrar edilirken, sığınmacıların Kuzey Afrika'da kurulacak kamplara yollanması ve kıtaya ulaşmalarının denetim altına alınmasında anlaşma sağladı. Ancak, kararlar alınmasına rağmen, hiçbir ülke kıta dışında kurulması planlanan mülteci kamplarına ev sahipliği yapmaya yanaşmadı.