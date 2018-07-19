Avrupa Konseyi: Türkiye'de OHAL'in 'kalkması'ndan memnunuz

Avrupa Konseyi Genel Sekreterlik Sözcüsü Daniel Holtgen, 'OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından memnuniyet duyuyoruz' açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterlik Sözcüsü Daniel Holtgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğunu belirten Holtgen, OHAL'in kaldırılmasıyla birlikte terörle mücadele kanununda yapılacak düzenlemelerin farkında olduklarını belirterek, "Genel Sekreter Thorbjorn Jagland, bu çerçevede düzenlenen tüm mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olması gerektiğini kaydetmektedir" diye konuştu.