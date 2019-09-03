Avrupa Konseyi Komiseri: Türkiye'de yargı bağımsızlığı aşındı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, ‘Türkiye'de yargı bağımsızlığının olağanüstü hal ve sonrasında ciddi şekilde aşındığı konusunda endişeliyim’ dedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic "Hakimlerin ve Yargının Bağımsızlığı Tehdit Altında" başlıklı yazılı değerlendirmesinde "yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu" üye ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya olarak sıraladı.

Bu ülkelerle birlikte Türkiye'yi de yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ülkeler arasında sayan Mijatovic, Türk mahkemelerinin bağımsızlığının 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki Olağanüstü Hal sürecinde zarar gördüğünü söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre Türkiye'ye yaptığı son ziyaretinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konularına değindiğini ifade eden Mijatovic, "Türkiye'de yargı bağımsızlığının olağanüstü hal ve sonrasında ciddi şekilde aşındığı konusunda endişeliyim" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili anayasa değişikliklerinin Avrupa Konseyi standartlarına "açıkça aykırı olduğu" konusunda fikrini dile getirdiğini söyleyen Mijatovic, "Bazı hükümetler ve politikacılar yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve verimliliğini korumak ve güçlendirmek yerine, yargıya müdahale ediyor ve hatta hakimlere yönelik tehditlere başvuruyorlar" dedi.