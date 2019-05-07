Avrupa Konseyi: Adil seçim şartları seçim öncesi teyit edilir, sonrası değil

YSK kararına tepkiler sürüyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, 'Özgür ve eşit seçimler için gerekli koşullar seçim gününden önce teyit edilmelidir, sonrasında değil' dedi.
Salı, 07 Mayıs 2019 12:47

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararı için “Seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verebilir” dedi.

İletişim Direktörü ve Genel Sektreterlik Sözcüsü Daniel Holtgen, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Genel Sekreter Jagland’ın YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin açıklaması: Özgür ve eşit seçimler için gerekli koşullar seçim gününden önce teyit edilmelidir – sonrasında değil. Karar seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verebilir.”