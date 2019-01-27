Avrupa Komünist İnisiyatifi'nden Venezuela halkı ve Venezuela Komünist Partisi ile dayanışma bildirisi

Avrupa Komünist İnisiyatifi, Venezuela'da yaşananlara ilişkin dayanışma bildirisi yayımladı.

Yayımlanan bildiride, "Venezuela işçi sınıfı ve halkına uluslararası dayanışma duygularımızı iletir, ülkelerindeki ve bölgedeki emperyalist planlara karşı sürdürdükleri mücadelede yanlarında olduğumuzu bildiririz" denildi.

Bildirinin tamamı şöyle:

İnisiyatif Sekretaryası, ABD’nin, müttefiklerinin ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün bir darbeyle, seçilmiş Başkan Nicolas Maduro’yu devirerek yerine kendini devlet başkanı ilan eden gerici güçlerin lideri Juan Guaido’yu desteklemelerini kınamaktadır.

Bu darbe, Latin Amerika bölgesinde emperyalist planları hayata geçirmek için uzun süredir planlanan ülkeyi istikrarsızlaştırma ile ABD-NATO ve AB’nin hoşuna gitmeyen hükümetleri devirme kampanyalarının uzantısıdır. Venezuela’nın içişlerine karışarak ve gerici güçleri destekleyerek seçilmiş hükümeti devirme de bunun parçasıdır.

Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki emperyalist güçler, halkların hak ve egemenliklerine saygı duymadıkları gibi kendi istek ve çıkarlarını hayata geçirmek için insan haklarını çiğneyerek karalayıcı kampanyalar düzenlemekte ve her türlü saldırıyı devreye sokmaktadır.

Venezuela işçi sınıfı ve halkına uluslararası dayanışma duygularımızı iletir, ülkelerindeki ve bölgedeki emperyalist planlara karşı sürdürdükleri mücadelede yanlarında olduğumuzu bildiririz. Venezuela Komünist Partisini ve sosyalizm için kapitalist sömürüyü ortadan kaldırmak üzere ülke işçilerinin hak ve çıkarları yararına sürdürdüğü mücadeleyi tüm gücümüzle destekliyoruz.

İnisiyatif Sekretaryası

25 Ocak, 2019