Avrupa Komünist İnisiyatifi’nden grev açıklaması

Avrupa Komünist İnisiyatifi grev haklarına yapılan saldırılara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Aralarında Türkiye’den Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) bulunduğu Avrupa’da faaliyet gösteren 29 komünist ve işçi partisinin oluşturduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi, grev haklarına yönelik saldırılar üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada burjuva demokrasilerinin insan haklarına dair göstermelik kararlarına rağmen bunun ardında uygulamada her türlü bireysel ve kolektif hakkın gaspedildiği belirtilirken grev hakkının ya da işçi haklarının bir istisna olmadığı ifade ediliyor. Pek çok devletin anayasasında grev bir hak olarak tanımlanmasına rağmen grevleri ve genel olarak toplumsal hareketleri bastırmak için her türlü önlemin alındığını vurgulayan açıklama, bu saldırıların Sovyetler Birliği’nin dağılması ve sendikalarda reformizmin kanıksanması ile artmış olmasının altını çiziyor.

“Bugün, grev ve işçi haklarına yönelik saldırı, genel olarak AB kurumları ve burjuva hükümetleri tarafından daha derin ve büyük bir yalancılıkla planlanmakta ve koordine edilmektedir” ifadelerine yer verilen açıklama Belçika, Yunanistan, İngiltere ve İtalya gibi birçok AB ülkesinde grev hakkını kısıtlayan yeni kanunlara ve sürekli uzatılan grev yasaklarına dikkat çekiyor.

AB, hükümetler ve patronların grev hakkını engellemeye yönelik çabalarının işçi sınıfına karşı daha kapsamlı bir saldırının parçası olduğu belirtilirken, bu süreç "Avrupa Birliği düzeyinde işbirlikçi resmi sendikaların, yeni ve eski sosyal demokrasinin ve işçi hareketindeki oportünistlerin aktif suç ortaklığıyla planlanmış ve koordine edilmiş yeniden yapılanma süreci" olarak tanımlanıyor.

“Emek karşıtı yasaların işçi mücadelelerini ortadan kaldıracağına, grevleri ve kolektif eylemleri durduracağına inananlar kendilerini kandırıyorlar” sözlerine yer verilen açıklamada Avrupa Komünist İnsiyatifi üyesi partilerin çağrılarını şu şekilde sıralandı:

* Grev ve sendikalaşma haklarından ellerinizi çekin.

* Her türlü grev kırma pratiğini ortadan kaldırın, sendikal hareket içindeki uzlaşmacı, reformist liderlikleri açığa çıkarın ve izole edin.

* AB, sermaye ve burjuva hükümetlerine karşı mücadeleyi toplu iş sözleşmeleri ve işçi hakları lehine güçlendirin.