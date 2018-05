Avrupa Komünist İnisiyatifi’nden 1 Mayıs açıklaması

Avrupa Komünist İnisiyatifi '132. yılında 1 Mayıs: Kapitalist sömürüye, savaşa, işsizliğe, yoksulluğa karşı mücadeleye devam ediyoruz' başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamadan satır başları şöyle:

“Sınıf mücadelelerini ve sınıfımızın kahramanlarını onların yetkin birer takipçisi haline gelerek onurlandırıyoruz.

İşçi sınıfının tümü için, 1 Mayıs sadece bir anma günü değildir, her işçinin sınıf mücadelesine ve her işletmede, her sektörde, her işyerinde örgütlenmeye katılacağı bir sorumluluk günüdür.

Günümüzde, emperyalist merkezler arasındaki, onların burjuva sınıfları ve birlikleri arasındaki rekabet keskinleşmektedir. Yakın zamanda ABD, Fransa ve İngiltere tarafından AB ve NATO’nun desteğiyle bombalanan Suriye’den, Ortadoğu’nun tamamına, Doğu Avrupa’ya, Ukrayna’ya, Balkanlar, Karadeniz ve Kuzay Afrika’ya kadar tüm coğrafyalar emperyalist müdahalelerin ateşi altında kalmaktadır. Tekellerin çıkarları uğruna insanlar birbirlerine kırdırılmaktadır."

SEKİZ SAATLİK İŞGÜNÜ TALEBİNDEN 132 YIL SONRA

"İşveren örgütleri, devletler, hükümetler doğal kaynakların ve pazarın kontrolü uğruna birbirleriyle derin bir rekabet halindedir. Ama işçi sınıfına karşı izledikleri hat aynıdır: Emek düşmanı politikalarla emek gücünün değerini en aza indirmek, karşılıksız esnek çalışma sürelerini artırmak, patron terörünü yoğunlaştırmak ve işçilerin en önemli kazanımı olan grev hakkını baltalamak.

Sekiz saatlik işgünü talebinin yükseltilmesinden 132 yıl sonra, daha az çalışmak, daha çok dinlenmek, daha yüksek ücretler almak, tam güvenceyle çalışmak, eğitim, kültür, sosyal etkinlikler için serbest zamana sahip olmak, daha yüksek bir yaşam standardına erişmek mümkündür. Herkes için ücretsiz ve nitelikli sağlık ve eğitim hizmeti, herkes için ev ve iş sahibi olmak mümkündür. İşçi sınıfı, aslında kendisine ait olan ve uğruna mücadele ettiği tüm zenginliği üretmektedir."

BAYRAĞIMIZI İŞÇİ SINIFININ ÇIKARI İÇİN YÜKSELTİYORUZ

"Bayrağımızı işçi sınıfının çıkarı için yükseltiyoruz. Kökünden ortadan kaldırmak için emperyalist savaşlarla mücadele ediyoruz. Tüm ülkelerin işçileriyle birlikte sömürüsüz, savaşsız, zorunlu göçlerin olmadığı bir dünya için mücadele ediyoruz.

İşçi sınıfı kendi silahlarına sahiptir, Bu silahları, yani sınıfın birliğini ve dayanışmasını, önündeki zorlu mücadelelerde, sömürenlerin gücünü ve siyasetini yok edene kadar kullanacaktır.

Örgütlü olduğunda, kendi planı olduğunda, kapitalist sömürüyle, işveren örgütleriyle ve onların partileriyle mücadeleye kararlı olduğunda işçi sınıfı kazanabildiğini göstermiştir. İşçi sınıfının bunları başarabilmesinin ön koşulu ise komünist partilerin güçlü olmasıdır.

Avrupa’daki ve tüm dünyadaki işçilerin 1 Mayıs eylemlerine selamlarımızı gönderiyoruz. Her halkın AB ve NATO’dan ayrılma hakkı dahil kendi yolunu çizme hakkı için, sosyalizm mücadelesini güçlendirmek ve insanın insanı sömürüsünden toplumu kurtarmak için verilecek sınıf mücadelesinin en ön safında yer alıyoruz.

Tüm dünyada işçilerin gösterdikleri fedakârlıklar, Chicago işçilerinin, New York’taki kadın işçilerin, Rus proletaryasının gösterdiği fedakârlıklar boşuna değildir. Tam tersi, her biri bugün ve zafere ulaşana kadar her gün takip etmemiz gereken işaret fişekleridir.

Yaşasın işçilerin 1 Mayıs’ı!

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!"