Avrupa Komünist İnisiyatifi: AB ve NATO karşıtlığı güçlenmeli

Türkiye Komünist Partisi’nin de dahil olduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi’nin yıllık toplantısı, Brüksel'de yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi’nin de dahil olduğu Avrupa Komünist İnisiyatifi’nin yıllık toplantı, Brüksel'de yapıldı.

18 ülkeden komünist ve işçi partilerinin katıldığı toplantıda, emperyalizmin tüm dünyada saldırganlığını artırdığı ve militarizmin yükseldiği günümüzde, savaş ve müdahalelere karşı Avrupa Birliği ve NATO karşıtı mücadelenin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı, ülkelerin askeri güçlerinin de dahil olduğu ortak operasyonların son bulması çağrısı yapıldı.

2016’da Varşova’da NATO zirvesi sırasında NATO karşıtı bir toplantı düzenleyen, 2017’de emperyalizm ve faşizme karşı halkların Zafer Günü’nün yıldönümünü Berlin’de kutlayan, bu yıl Mart ayında ise Filistin’e uluslararası bir dayanışma ziyaretinde bulunan İnisiyatif, komünist partilerin ortak çalışmalarının koordinasyonu ve kendi ülkelerinde işçi sınıfı ile bağlarının güçlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

İnisiyatif üyesi komünist partiler, temmuz ayında Brüksel’de yapılacak NATO zirvesi ve Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na karşı çıkmak üzere eylem hazırlıklarını sürdürecek. Önümüzdeki dönem hedefleri arasında sosyalizmin kazanımlarını çarpıtan antikomünist tarih okumalarının üzerine gidilmesi, İsrail işgaline karşı Filistin halkıyla dayanışma ve işyerlerinde komünist partilerin örgütlenmesi başlıkları öne çıkıyor.

Toplantıda ayrıca son günlerde Erdoğan hükümetinin artan baskılarına karşı Türkiye Komünist Gençliği’nin gösterdiği direnç ve verdiği zorlu mücadele de partiler tarafından selamlandı.