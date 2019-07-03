Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Linz'de toplandı

Türkiye Komünist Gençliği'nin de temsil edildiği 15. Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı Avusturya'nın Linz kentinde yapıldı. Toplantıya 17 komünist gençlik örgütü katıldı.

Her yıl düzenlenen Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı (MECYO) Avusturya'nın Linz kentinde Avusturya Komünist Gençliği'nin (KJÖ) ev sahipliğinde 29-30 Haziran tarihlerinde yapıldı. Toplantıda Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından 17 komünist gençlik örgütü yer aldı.



29 Haziran'da düzenlenen seminerde komünist gençlik örgütlerinin öğrenci ve işçi gençlerin çağdaş ihtiyaçları için verdikleri mücadeleden elde ettikleri deneyimler ve sonuçlar tartışıldı.

Seminer Avusturya Emek Partisi (PdA) ve Avusturya Komünist Gençliği'nin selamlama konuşmalarıyla başladı. Toplantıya katılamayan komünist gençlik örgütlerinin mesajlarının iletilmesinin ardından Avrupa'nın her yanında yükselen gençlik mücadelesi üzerine özgün sunumlar yapıldı.

TKG'nin sunumunda üniversite ve liselerin 68‘den beri Türkiye'de antiemperyalizm ve sosyalizm adına mevzi haline getirildiği ve AKP iktidarının Türkiye'de sermaye sınıfı adına yürüttüğü sistematik gerici politikanın gençlik tarafından reddedildiği vurgulandı. TKG'nin Türkiye'deki gençlik mücadelesine yaptığı katkının örnekleri paylaşılırken gericiliğe, emperyalizme ve sermaye diktatörlüğüne karşı verilen mücadelenin sosyalist devrimle taçlandırılacak bir strateji olmaksızın boşa düşeceğinin altı çizildi.

SERMAYENİN AKDENİZ'DEKİ PROVOKASYONLARINA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Sunumun sonunda Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) delegasyonu Türkiye ve Yunanistan sermaye sınıfının işçi sınıflarını birbirine düşürmek adına Akdeniz'de yaptığı ısrarlı provokasyonlara değinirken TKG'nin ve KNE'nin bir bütün olarak buna karşı verdikleri mücadeleden bahsetti ve bu enternasyonalist mücadelenin TKG'yi Türkiye'de eşsiz bir konuma taşıdığını söyledi. TKG delegasyonu TKG'nin Türkiye'de yarattığı milliyetçi gerici söyleme düzen siyasetinin tamamının kapıldığını ve burjuva muhalefetinin TKP‘yi bunun üzerinden sıkıştırmaya çalıştığını belirtti.



NAZİ İŞGALİ VE LİNZ

Toplantının ardından program Avusturya‘daki faşist Nazi işgalinin buluşmanın gerçekleştiği kent olan Linz'de bıraktığı tahribata dair bir söyleşiyle devam etti. Şehirde komünistler tarafından verilen anti-faşist mücadelenin hafıza mekanlarına bir gezi düzenlenirken mevcut sağcı Avusturya hükümetinin de Nazi dönemindeki referanslarla hareket ettiği ancak emekçi sınıfların Avrupa'da bir başka emperyalist paylaşım savaşına izin vermeyeceği söylendi.



AVRUPA'DA SINIF SAVAŞIMI SÜRÜYOR

Toplantıya katılan örgütlerin imzasına sunulan ortak açıklama metninde komünist gençlik örgütlerinin sermayeye karşı mücadelede başı çektiği vurgulandı. Rosa Luxemburg'un ve Karl Liebknecht'in katledilmesinin üstünden geçen yüz yılın ardından bugün Avrupa'da sermayenin ve tekellerin diktatörlüğünün hüküm sürdüğü ortaya kondu. Buna karşın Avrupa'da sınıf savaşımının sonlanmadığını öne süren ortak metin, komünist gençlik örgütlerinin işçi ve öğrenci hareketlerindeki müdahalesinin artarak büyüdüğüne birkaç örnekle yer verdi.



Toplantıya katılan gençlik örgütleri:



Avusturya Komünist Gençliği - KJÖ

Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü - EDON, Kıbrıs

Komünist Gençlik Birliği - KSM, Çek Cumhuriyeti

Finlandiya Komünist İşçi Partisi Gençliği

Fransa Genç Komünistler Hareketi - MJCF

Sosyalist Alman İşçi Gençliği - SDAJ

Yunanistan Komünist Gençliği - KNE

Connolly Gençlik Hareketi - CYM, İrlanda

Komünist Gençlik Cephesi - FGC, İtalya

Genç Komünistler Hareketi - CJB, Hollanda

Portekiz Komünist Gençliği - JCP

Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği - LKSM RF

Yugoslavya Genç Komünist Birliği - SKOJ, Sırbistan

Genç Komünistler Kolektifi - CJC, İspanya

İspanya Komünist Gençlik Birliği - UJCE

Katalonya Komünist Gençliği - JCC

Türkiye Komünist Gençliği - TKG