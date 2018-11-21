Avrupa Komisyonu İtalya'nın bütçesini yeniden reddetti

İtalyan ANSA haber ajansı, İtalya'nın 2019 bütçesinin Avrupa Komisyonu tarafından reddedildiğini açıkladı.

İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre, Avrupa Komisyonu bir kez daha İtalya'nın bütçe taslağını reddetti. Komisyon'un, İtalya hakkında borç prosedürlerine uymadığı gerekçesiyle disiplin prosedürü başlattığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ay da İtalya'nın 2019 yılı bütçe planı, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddedilmişti.

İtalya, Nisan ayında açıkladığı istikrar programında 2019 yılı bütçe açığı hedefini yüzde 0,8 olarak belirlemişti. Yeni hükümet ise bu oranı planlananın 3 katı kadar artıracak bir bütçe taslağı hazırlamıştı.

AB üyesi ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, ülkelerin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu oranın aşılması durumunda ilgili ülkenin düzeltici önlemler alması ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.