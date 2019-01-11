Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan Romanya’ya ‘yolsuzluk’ uyarısı

AB dönem başkanlığını devralan Romanya’da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanan bazı siyasetçilere af getirilmesi tartışmasını gündeme getiren Avrupa Komisyonu Jean-Claude Juncker, bu kararın hukukun üstünlüğü ilkesine zarar vereceğini söyledi.

Romanya dün Bükreş’te düzenlenen törenle Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı görevini Avusturya’dan aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bugün Bükreş’te Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada “Romanya’nın iç tartışmalarını Avrupa’ya taşımaması gerektiğini” söyledi.

Romanya’da Cumhurbaşkanı Iohannis ile Sosyal Demokrat Parti hükümeti arasında yaşanan siyasi anlaşmazlık daha önce de AB tarafından bir “endişe unsuru” olarak dile getirilmişti.

Romanya hükümetinin çok sayıda siyasetçi hakkında haksız yere yolsuzluk soruşturması yürütüldüğü gerekçesiyle çıkarmaya hazırlandığı bir af yasası da Juncker’in gündemindeydi.

Juncker “Eğer bu ülkede bazılarının öngördüğü üzere bir af getirilseydi bu hukukun üstünlüğünden geri adım olurdu” dedi.

Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Liviu Dragnea, seçimlerde yolsuzluk yapma suçlamasından hakkındaki kesinleşmiş karar nedeniyle başbakan olamamıştı. Dragnea, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

ABD ve AB yanlısı olarak bilinen Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ise, ülkedeki iç sorunların dönem başkanlığı görevini etkilemeyeceğini belirtti.

BREXIT GÜNDEMİ

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Bükreş’te İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda da açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılmamasını istediklerini belirten Juncker, bu konuda İngiltere’ye yardımcı olmak istediklerini kaydetti. Ancak Juncker bu açıklamasının İngiltere tarafından anlaşmanın yeniden müzakereye açılacağı şeklinde yorumlanmamasını istedi.