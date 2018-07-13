Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker NATO Zirvesi'ne sarhoş geldi iddiası

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, NATO Zirvesi'ne alkollü geldiği iddia edildi. Juncker'in tek başına yürüyemediği görüldü.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in NATO Zirvesi'ndeki görüntüleri tartışma yarattı.

Görüntülerde Juncker'in tek başına yürüyemediği ve birkaç kişiden destek almak zorunda olduğu görülüyor.

Zirveye alkollü geldiği iddia edilen Juncker'in görüntüleri sosyal medyada da tartışma yarattı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye Juncker'in rahatsızlığı olup olmadığı soruldu. Rutte, Juncker'in "bildiği ciddi bir rahatsızlığı olmadığını" aktardı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Martin Reichardt, olayı Twitter'dan paylaşarak yaşananın "utandırıcı" olduğunu söyledi.