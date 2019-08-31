Avrupa Kızamık'tan zor kurtulur

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 53 ülkeyi kapsayan Avrupa bölgesi, kızamık hastalığını ortadan kaldırma zeminini giderek yitiriyor. 2018'de başlayan vaka artış eğilimi 2019'da devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 53 ülkeyi kapsayan Avrupa bölgesi, kızamık hastalığını elimine etme (ortadan kaldırma) zeminini giderek yitiriyor.

Avrupa genelinde 2018’de başlayan vaka sayısındaki artış eğilimi 2019’da da devam ediyor. Yılın ilk yarısında 90 binden fazla Kızamık bildirildi.

KIZAMIK VAKA SAYISINDA AVRUPA YEDİNCİSİYİZ

Türkiye son bir yıl içinde (Temmuz 2018 - Haziran 2019) en çok vaka saptanan 7. Avrupa ülkesi.

İlk 10 şöyle sıralanıyor: Ukrayna (84394 vaka), Kazakistan (9430 vaka), Gürcistan (4950 vaka), İsrail (3892 vaka), Rusya (3494 vaka), Kırgızistan (2928 vaka), Türkiye (2669 vaka), Fransa (2368 vaka), Kuzey Makedonya (1885 vaka), İtalya (1831 vaka).

AŞILAMA ORANI: YÜZDE 95 OLMASI GEREK AMA YÜZDE 87

Kızamık salgınlarını önleyebilmek için bebeklerin %95’inin 2 doz aşılanması gerekiyor. Oysa Avrupa bölgesinde bu oran %91.

Türkiye’de iki doz aşısını almış bebek oranı %87 ve artık %90 sınırını yakalamamız bile zor görünüyor.

Türkiye’de iki doz kızamık aşısı yapılmış bebeklerin oranı yıllara göre şöyle değişiyor:

2000 87 2001 91 2002 83 2003 97 2004 97 2005 98 2006 84 2007 94 2008 92 2009 88 2010 91 2011 86 2012 85 2013 98 2014 88 2015 86 2016 85 2017 86 2018 87

Kaynaklar:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-data/who-epidata/who-epidata,-no.-72019

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/european-region-loses-ground-in-effort-to-eliminate-measles

https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/estimates?c=TUR