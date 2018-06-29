Avrupa Birliği'nden 'sığınmacı işlem merkezleri' kurulmasına onay

Avrupa Birliği liderleri, AB içerisinde 'sığınmacı işlem merkezleri' kurulmasını kabul etti.

Avrupa Birliği liderleri, AB'ye sığınmacı akınına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede AB içerisinde ortak "sığınmacı işlem merkezleri" kurulması kabul edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görüşmelerden önce AB'nin ortak bir tutum alması gerektiğini ve AB içerisinde sığınmacıların tutulacağı merkezlere ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Ortak açıklamada kararın dokuz saat müzakereden sonra alındığı, 28 AB üyesinin kendi dış sınırlarında denetimleri artırmayı kabul ettiği, ayrıca Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika devletlerine mali desteğin artırılmasıyla Avrupa'ya göçlerin azaltılacağı belirtildi.