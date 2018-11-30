Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım mesajı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, G20 Zirvesi dolayısıyla geldiği Arjantin'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Tusk, "Azak Denizi'nde yükselen tansiyondan dolayı derin endişe duyuyoruz. AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim." ifadesini kullandı.

Tusk, AB ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasına da değinerek, "İngiltere Parlamentosundaki oylama yaklaştıkça görüyoruz ki mevcut anlaşma sağlanabilecek en iyisidir. Eğer bu anlaşma İngiliz Parlamentosunda kabul edilmezse ya anlaşma olmayacak ya Brexit olmayacak." diye konuştu.