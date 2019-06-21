Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma kararı

Avrupa Birliği, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 2020'ye kadar uzatma kararı aldı.Yaptırımlar ilk kez Kırım'ın Rusya'ya dahil edilmesinin ardından 2014 yılında uygulamaya konmuştu.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya 2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya dahil edilmesinin ardından getirilen yaptırımları uzatma kararı aldı.

Alınan karara göre ekonomik yaptırımların Ocak 2020'ye kadar devam etmesi öngörülüyor.

'RUSYA MİNSK ANLAŞMASI'NA UYMUYOR'

AB tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Minsk Anlaşması'nın koşullarına uymadığı öne sürülürken, Rusya anlaşmayı uygulamaya koymadan yaptırımların kalkmayacağı söylendi.

Ekonomik yaptırımlar Rusya'nın enerji ve savunma sektörüyle finans kuruluşlarını hedef alıyor.

AB ülkeleri tarafından getirilen yaptırımlar fiili olarak Rusya'nın kontrolünde bulunan Kırım'da iş yapılmasını da yasaklıyor.