Avrupa Birliği'nden IŞİD üyelerini yargılayacak mahkeme hazırlığı

Avrupa Birliği ülkeleri IŞİD'in çökertilmesinin ardından örgüt militanlarının yargılanması için uluslararası bir ceza mahkemesi kurulmasını değerlendiriyor.

Funke Medya Grubu'na ait yayın organlarında yer alan haberlere göre "savaş suçları mahkemesi" olarak da tanımlanan uluslararası özel ceza mahkemesinin Irak ya da Katar'da kurulması öngörülüyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Belçika, Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, İsveç, İsviçre ve AB temsilcileri geçen hafta İsveç'te bir araya gelerek, kurulacak mahkeme ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Avrupa ülkeleri Suriye ve Irak'ta yakalanan Avrupalı militanların ülkelerine iade edilmelerine sıcak bakmıyor. Mahkemelerin kanıt toplama konusunda zorlanmasından endişe ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise sözkonusu sanıkların geldikleri ülkelere iade edilerek orada yargılanmasını önermişti.

İDAM OLACAK MI?

Öte yandan kurulacak özel mahkemenin vereceği kararlar arasında idamın da olup olmayacağı tartışılıyor. Irak yasaları idam cezasına onay verirken Almanya idam cezalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın cezai uygulamalarını kabul ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu yasalar yabancı IŞİD zanlılarına da uygulanıyor. Ancak ölüm cezasını reddediyoruz” denildi.

Suriye ve Irak'ta kısa süre önce düzenlenen operasyonlarda binden fazlası Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan beş bin civarında IŞID militanı yakalandı.