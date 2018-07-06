Avrupa Birliği'nden Çin'in 'ticaret ittifakı' önerisine olumsuz yanıt

Avrupa Birliği, Çin'in ABD'ye karşı 'ticaret ittifakı' kurma önerisini geri çevirdi.

ABD yönetiminin getirdiği gümrük vergilerinin ardından, Çin'den Avrupa Birliği'ne "ticaret ittifakı" önerisi gelmişti.

AB'nin Çin'in işbirliği önerisini kabul etmediği açıklandı. AB yetkilileri, 16-17 Temmuz Çin-AB zirvesi öncesinde yaptıkları açıklamada Çin'le ittifak olmayacağını ilan etti.

Çin ve AB arasındaki zirvede, Çin'in kimi sektörlerini ilk kez AB yatırımlarına açması değerlendirilecek.

Çin devlet medyasının AB'yi ABD'ye karşı "Çin'in yanındaymış gibi" gösterdiği, bu durumun AB içerisinde rahatsızlık yarattığı söyleniyor.