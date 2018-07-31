Avrupa Birliği'nden altı Rus şirkete 'Kırım' yaptırımı

Avrupa Birliği, altı Rus şirkete Kırım sebebiyle yaptırım getirme kararı aldı.

Avrupa Birliği, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakıyla ilişkili olarak altı Rus şirketi yaptırım listesine aldı.

Yaptırım uygulanan şirketler, AO Institute Giprostroymost - St. Petersburg, PJSC Mostotrest, JSC Zaliv Shipyard, Stroygazmontazh Corporation (SGM Group), Stroygazmontazh Most OOO ve CJSC VAD olarak duyuruldu.

Şirketlere uygulanan yaptırımlar arasında şirketlerin AB'deki mal varlıklarının dondurulması, AB'ye kayıtlı kuruluşların ve kişilerin bu şirketlere ödeme yapılamaması gibi adımlar yer alıyor.

Kararın alınmasında Kırım'a yapılan köprünün etkili olduğu belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, yaptırımları eleştirerek "Bu Kırım'da yaşayanlara yönelik zararlı bir politika" diye konuştu.