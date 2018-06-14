Avrupa Birliği'nden ABD'ye ithalat vergisi yanıtı

AB ülkeler, ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine, ABD ürünlerine ithalat vergisi planıyla yanıt verecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ürünlerine ithalat vergilerinin uygulanması planına oy birliğiyle destek verdi.

Reuters'e konuşan bir kaynak, "Avrupa Birliği ülkeleri, Perşembe günü, ABD'nin Avrupa çeliği ve alüminyumuna uyguladığı vergilere yanıt olarak toplam 2.8 milyar avroluk (3.3 milyar dolarlık) ABD ürünlerine ithalat vergilerinin uygulanması planını oybirliğiyle destekledi" dedi.

Öte yandan kararın Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Konu hakkındaki toplantının 20 Haziran'da düzenlenmesi ve ilan edilen tedbirlerin haziran sonu veya temmuz başında uygulamaya konması bekleniyor.

ABD, ulusal güvenliğini gerekçe göstererek çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 oranında ithalat vergileri getirmişti.