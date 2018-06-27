Avrupa Birliği zirvesi gergin geçecek

Avrupa Birliği yarın başlayacak ve iki gün sürecek liderler zirvesine sığınmacı kabulü, AB bütçesi ve ortak savunma konularında yüksek tansiyonlu tartışmaların gölgesinde gidiyor.

Avrupalı liderlerin ortak kabul normu, AB bütçesi, Brexit, Kanada'da gerçekleşen son G7 toplantısı ve ortak savunma projeleri gibi konuları görüşeceği AB zirvesi 28-29 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek.

Bir süredir sığınmacı kabulüne ilişkin tartışmaların gündemi meşgul ettiği Avrupa Birliği'nde, zirve tarihi yaklaştıkça üye ülkeler arasındaki tartışmalar da sertleşiyor.

SIĞINMACI TARTIŞMASI DAMGASINI VURACAK

Geçtiğimiz haftalarda Almanya'yı hükümet krizinin eşiğine sürükleyen göçmen tartışmasının, AB zirvesine damgasını vuracak başlıca mesele olması bekleniyor.

Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'e göçmen kabulünde "açık kapı" politikasını, diğer Avrupalı liderlerle anlaşarak değiştirmesi için AB zirvesine kadar süre vermişti. Koltuğu sallanan Merkel ise, Almanya'nın en varlıklı ve muhafazakar eyaleti Bavyera ile federal hükümeti karşı karşıya getiren tartışmayı sonlandırmak için AB zirvesi öncesinde temaslara başlamıştı.

Diğer Avrupalı liderleri AB göçmen yasasının değiştirilmesi için ikna etmek üzere elinden geleni yapacağı anlaşılan Merkel, bu gerçekleşmediği durumda sığınmacılar konusunda üye ülkelere bağımsız bir şekilde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapma hakkının tanınması için bastırması bekleniyor.

AVUSTURYA SINIRINDA TATBİKAT

Alman hükümeti içerisinde sığınmacılar konusunda tartışma sürerken, Avusturya geniş ölçekli bir sınır operasyonu tatbikatı başlattı. Avusturyalı yetkililer, Almanya'daki tartışmaları ve AB göçmen politikasındaki olası değişimleri göz önüne alarak tatbikatın başlatıldığını duyururken, Slovenya hükümeti adına yapılan açıklamada tatbikat "gereksiz ve provokatif" olarak nitelendirildi.

Avusturya'nın "Puma" adlı yeni sınır koruma birliği de dahil olmak üzere, yüzlerce asker ve polisin katıldığı tatbikatta, zırhlı araçlar ve iki Black Hawk tipi savaş helikopteri de yer aldı. Avusturya'nın aşırı sağcı başbakanı Sebastian Kurz, "ülkemizin sınırlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuşurken, tatbikatta hazır bulunan İçişleri Bakanı Herbert Kickl, "2015'teki gibi olayların bir daha yaşanmaması konusunda kararlıyım. Ve bugün burada vermek istediğimiz mesaj tam olarak bu" açıklaması yaptı.

Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB zirvesinde Avrupa ölçeğinde bir çözüm bulunamadığı takdirde Almanya'nın tek taraflı olarak sığınmacıları sınırdan geri çevireceğini açıklamıştı. Seehofer'in açıklamalarından günler sonra gelen tatbikat, AB zirvesine mesaj olarak yorumlanıyor.

SALVİNİ: SOMUT ADIM ATIN

Mülteci akınının damgasını vurduğu 2015 yılından itibaren AB içerisinde tartışma konusu olan sığınmacı krizi, İtalya'nın 600'ün üzerinde sığınmacıyı iki gün denizde beklettikten sonra kabul etmemesiyle yeniden gündeme gelmiş, Alman hükümeti içerisindeki tartışma bu gelişmenin ardından patlak vermişti.

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini de AB zirvesinden önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Alman lider Merkel'e seslenerek, "artık konuşmayı bırakıp, eyleme geçme zamanı" dedi. AB göçmen yasasının ve AB'nin temel anlaşmalarının reforme edilmesini savunan Salvini, iki ülkenin liderlerine tutarlı olma çağrısı yaptı.

"Merkel, birkaç gün önce haklı olarak İtalya'nın yalnız bırakıldığını söyledi" diyen Salvini, "Diyorum ki, İtalya'nın bu yaz bir kez daha yalnız bırakılmaması için artık konuşmayı bırakıp eyleme geçme vakti. Şansöyle Merkel'den ve Başkan Macron'dan sonuç alıcı ve tutarlı olmalarını bir kez daha rica ediyorum. İtalyan halkına Avrupa'nın bir amacı olduğunu göstermek için somut adım atın" diye konuştu.

AB BÜTÇESİNDE ANLAŞMAZLIK

AB zirvesinde, sığınmacı kabulü kadar, Fransa'nın uzun bir süredir çağrısını yaptığı ayrı bir AB bütçesi oluşturulması konusunda da tartışmaların sert geçeceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Berlin'de gerçekleşen Alman-Fransız Bakanlar Konseyi toplantısında AB bütçesine ilişkin genel bazı kararlar alınmış olsa da, oluşturulacak bütçenin boyutu, yönetimi ve nihai amaçları konusunda üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık, sadece Fransa ve Almanya arasındaki tartışmayla sınırlı değil.

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın da aralarında olduğu bazı maliye bakanlarının ise Fransa'nın ortak bütçe fikrinin tamamıyla rafa kaldırılmasını istediği belirtiliyor.

AVRO DEĞER KAYBEDEBİLİR

Eğer AB zirvesinde liderler sığınmacı sorununun Avrupa ölçeğinde çözümü konusunda bir anlaşma sağlayamazsa, bunun Almanya'da hükümet krizine yol açması ve yaşanacak gelişmelerin sebebiyle Avro'nun değer kaybetmesi bekleniyor.

Thomson Reuters'da yer alan değerlendirmede, birkaç hafta öncesine kadar Brexit merkezli görüşmelerin yapılması planlanan zirvede, giderek tartışmanın odağına AB içerisindeki sığınmacı sorununun yerleştiği anımsatılıyor. Bu durumun, yakın bir zamana kadar İngiliz Pound'unu etkilemesi beklenen zirvenin, Avro'yu daha fazla etkilemesine yol açacağı belirtiliyor.