Avrupa Birliği üyeliği Romanya'ya yaramadı

Brookings.edu'da Romanya'nın Avrupa Birliği üyeliği sonrası ekonomik ve toplumsal durumunu değerlendirildiği bir blog yazısı yayımlandı. Yazıya göre Romanya halkının büyük bir kesimi AB programı çerçevesinde yapılan reformların yüzeysel olduğunu ve sorun çözme odaklı olmadığını düşünüyor.

Brookings.edu'da yayımlanan bir blog yazısında Romanya'nın ekonomik ve toplumsal durumu değerlendirildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te kişi başı gelirin Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üstünde olduğu belirtilen yazıda, buna karşılık küçük kentlerin ve kırsal kesimlerin Avrupa'nın bir hayli gerisinde olduğu aktarılıyor.

Romanya'nın Avrupa Birliği'ne üye olmasının ardından ülke ekonomisinde ciddi büyüme yaşandığı belirtilirken, bununla ters orantılı olarak ülke nüfusunun bu dönemde 22,8 milyondan 19,6'ya düştüğü, genç nüfusun diğer Avrupa ülkelerine göç etmesinden dolayı işgücüne katılımın oldukça düşük olduğu vurgulanıyor.

Ekonomik büyümenin altyapı ve eğitim kalitesine yansımadığı belirtilen yazıda ülkede yükseköğretim erişiminin AB ülkeleri içinde en kötüsü olduğu söyleniyor.

Ülkenin ulaştırma altyapısında 137 ülke arasında 102'ınci olduğu aktarılırken, altyapı yatırımı için toplam 33 milyar avro alındığını, bu hesaba katıldığında yatırım adına ülkenin bu yardımları iyi değerlendiremediği savunuluyor.

Ekonomik büyümenin ülkenin kırsal kesiminde yaşayan nüfusa yansımadığı vurgulanırken, toplam nüfusun dörtte birinin AB'nin en yüksek yoksulluk oranına sahip olduğu, nüfusun en yoksul yüzde 40'ının yarısının işsiz olduğu, yüzde 28'ininse tarımla geçindiği belirtiliyor. AB ülkeleri arasında en düşük kentleşmeye sahip olduğu belirtilen ülkede nüfusun yüzde 75'inin kırsal kesimlerde yaşadığı ve yoksulluk oranının yüzde 70'e dayandığı aktarılıyor.

Romanya'da büyük bir kesimin kamu politikalarının çıkar odaklı olduğunu düşündüğü belirtilirken, AB programı dahilinde yapılan reformların üstünkörü olduğu, sorunları çözme amaçlı yapılmadığı düşünülüyor.