Avrupa Birliği: Rusya yaptırımların kalkması için çok az şey yaptı

Avrupa Birliği açıklamasında Rusya'nın AB yaptırımlarının kaldırılması için 'çok az şey' yaptığı söylendi.

Avrupa Birliği dış politika şefi Federica Mogherini, Rusya'nın Avrupa Birliği yaptırımlarının kaldırılmasını gerekçelendirecek "çok az şey yaptığını" söyledi. Mogherini, Rusya'nın Ukrayna'yla barış anlaşmasına uyma konusunda adım atmadığını belirterek, Kırım konusunda sonuç göremediklerini bildirdi. AB'nin Rusya'ya yaptırımları 31 Temmuz'da resmen sona erecek. Ancak AB'nin bu tarihten önce yaptırımları yenileyeceği aktarılıyor. AB, Rusya'nın 2015'te yapılan Minsk anlaşmasına uymadığını öne sürüyor. Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları bu ay buluşarak konuyla ilgili görüşme yapacak.