Avrupa Birliği Komisyonu'ndan seçim açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu, 24 Haziran seçimlerinin ardından açıklama yaparak Türkiye'nin 'güvenilir bir ortak olarak kalmasını umduklarını' duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından "Türkiye'nin güvenilir bir ortak olarak kalacağını umduklarını" belirtti.

Konuyla ilgili olağan basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, AB için önemli olan göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi ortak çıkar konularında güvenilir bir ortak olarak kalacağını umuyoruz" dendi.

AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasının, AB üyesi ülkeler için önem taşıdığı biliniyor. Türkiye, AB ile yapılan görüşmelerin ardından Avrupa'ya sığınmacı akışını durdurmayı kabul etmişti.