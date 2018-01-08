Avrupa Birliği KDHC'ye yaptırımları arttırıyor

Avrupa Birliği, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne(KDHC) yaptırımlarını arttırıyor.

AB Konseyi, KDHC'ye uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı. Yaptırımları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uyumlu hale getirmeyi hedefleyen AB, 16 kişi ve 1 kurumu daha listesine ekledi.

Eklenenlerle birlikte 54 kurum ve 79 kişi AB'nin ve Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde bulunuyor. AB'de ayrıca 41 kişi ve 10 şirkete daha yaptırım uygulanıyor. Listedeki kişilerin malvarlıklarına el konuyor ve vize yasağı getirilmiş oluyor. Avrupa Birliği KDHC'ye petrol ve petrol ürünlerinin satışını da tamamen yasaklamıştı. Yaptırımların sebebi olarak KDHC'nin füze denemeleri gösterildi.