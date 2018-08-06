Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması

Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak İran'a yaptırım açıklaması geldi.
Açıklamada, "AB hukuku ve BMGK kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmişti.
Trump yönetimi tarafından yeniden getirilen yaptırımların ilk bölümü bugün uygulamaya kondu.
AB ülkeleri ve İran, ticaretin sürmesi için görüşmelerde bulunmuş, ancak ABD yaptırımlarını aşacak bir formül geliştirememişti.
Avrupalı şirketler, ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için İran'dan çıkma kararı almıştı.