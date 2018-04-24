Avrupa Birliği Çin'in yatırımlarından kaygılı

Avrupa Birliği'nin Çin tarafından Avrupa'ya yapılan yüzlerce milyar dolarlık yatırım sebebiyle "kaygı duyduğu" bildiriliyor.

Çin kamu ve özel şirketleri Avrupa'ya çok yüksek miktarlarda yatırım yapıyor. Geçtiğimiz on yılda yapılan yatırımın 300 milyar doları geçtiği ve ABD'nin aynı dönemdeki yatırımlarıyla kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğu bildiriliyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Çin'in yatırımları futbol kulüplerinden limanlara ve robot üreten şirketlere kadar pek çok alanı kapsıyor.

Avrupa Birliği'nin "dış yatırımı hoş karşıladığı", ancak Çin'in yatırımlarının doğası sebebiyle "kaygı duyduğu" kaydediliyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un duydukları kaygı sebebiyle "dış yatırımı daha yakından izleme" ve "stratejik önemi olan şirketleri koruma" konusunda adım atılmasını talep ettikleri aktarılıyor.

Ancak Çin varlığının yüksek olduğu Yunanistan gibi ülkelerin bu adımlara karşı çıktığı belirtiliyor.